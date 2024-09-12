Про це повідомила Нацполіція у коментарі 24 Каналу. За попередньою інформацією, стрілок був один.

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У Софіївській Борщагівці сталася стрілянина

Зранку у київських телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення, що у Київській Борщагівці лунають постріли. У мережі також публікували відео з місця подій та писали, що туди вже прибули спецпризначенці.

У поліції в коментарі 24 Каналу повідомили, що зранку надійшов дзвінок від чоловіка, який повідомив про стрілянину в Софійській Борщагівці. На місце подій відразу прибули правоохоронці Київщини.

На місці стрілянини правоохоронці виявили пістолет, який лежав у під'їзді. Наразі повідомлення про потерпілих не надходило.

У поліції вже встановили особу, яка почала стрілянину. Так, це 48-річний місцевий житель.

Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – 24 Канал). Наразі тривають слідчі дії,

– повідомили у поліції.