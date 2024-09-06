Внаслідок стрілянини постраждала одна людина, її госпіталізували.

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Подробиці стрілянини в Одесі

У поліції повідомили, що 6 вересня близько 09:00 на спецлінію "102" зателефонував громадянин, який повідомив, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів у перехожого і втік.

Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Зараз на місці події працюють криміналісти та слідчо-оперативна група.

Обставини події встановлюються,

– повідомили у поліції.

Нагадаємо, що кілька днів тому знайшли стрілка з Луцька, який стріляв у військових. Вночі 27 серпня він відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об'єкта на посту. Тоді військовим довелося відкрити вогонь у відповідь, однак він втік.

️Місцеперебування стрілка виявили слідчі та оперативники. Порушника затримували за силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД.