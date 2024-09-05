Зазначимо, що сьогодні річниця теракту 1972 року, коли під час Олімпіади у Мюнхені терористи розстріляли 11 ізраїльських спортсменів прямо в олімпійському селищі.

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Постріли у Мюнхені

У четвер, 5 вересня біля генерального консульства Ізраїлю в центрі Мюнхена пролунало кілька пострілів.

Стрілянина у Мюнхені: дивіться відео

На місці стрілянини перед генконсульством Ізраїлю працює поліцейський спецназ та снайпери, задіяний гелікоптер. Територію оточили. Правоохоронці закликали людей уникати району, де лунали постріли.

Повідомляється про постріли, зроблені співробітниками поліції по "підозрілій особі" в районі генконсульства – попередньо, її поранено.

За інформацією BILD, підозрюваний під'їхав до Центру нацистської документації з довгим пістолетом. Кажуть, що потім він вистрілив у поліцейську дільницю перед будівлею – поліцейські нібито відкрили вогонь у відповідь.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що співробітники консульства не постраждали.

Що відомо про теракт 1972 року

5 вересня 1972 року під час літніх Олімпійських ігор 8 членів радикального палестинського угруповання "Чорний вересень", одягнені у спортивні костюми, озброєні автоматичною зброєю та гранатами подолали паркан навколо олімпійського селища у Мюнхені й оточили будинок № 31, де мешкала ізраїльська команда.

У першому блоці терористи у заручники групу ізраїльських тренерів і офіційних осіб делегації. Вони застрелили важкоатлета Йозефа Романо та тренера з боротьби Моше Вайнберга через спробу опору, після чого захопили у заручники дев'ять спортсменів-ізраїльтян.

Розпочалися переговори. Терористи "Чорного вересня" вимагали звільнити та передати до Єгипту 234 палестинських в'язнів з ізраїльських в'язниць, а також ув'язнених членів німецького збройного угрупування Фракція Червоної Армії, які відбували на той час покарання у Німеччині.

Німецька влада нібито погодилася на вимоги та двома вертольотами мала доставити терористів разом з заручниками до аеропорту Мюнхен-Рім. Проте вертольоти полетіли на авіабазу у Фюрстенфельдбруку, де на терористів чекала оперативна група та снайпери.

Німецькі правоохоронці мали ліквідувати палестинських терористів, однак щось пішло не так. Поліцейські не мали досвіду визволення заручників, їх дії були незлагодженими, вони не мали плану операції.

Внаслідок перестрілки загинув один з поліцейських. Один з терористів кинув гранату у вертоліт із заручниками. Зрештою загинули всі дев'ять заручників. П'ятьох терористів ліквідували.