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      В Австралии изъяли партию наркотиков более чем на миллиард долларов

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      Это рекордная партия наркотиков в Австралии
      Это рекордная партия наркотиков в Австралии / afp.gov.au

      В австралийском Мельбурне правоохранители изъяли партию наркотиков на 1,2 миллиарда долларов. Контрабандисты пытались ввезти в страну 37 килограммов героина и 1,6 тонны метамфетамина.

      Груз направлялся из Таиланда. Психотропы были запаяны в вакуумные контейнеры и спрятаны в больших музыкальных колонках. Выявить наркотики удалось во время проверки груза с помощью рентгена, сообщили в полиции.

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      Контрабанду надеялись провезти на морском судне

      Правоохранители отмечают, что на черном рынке стоимость 37 килограммов героина достигает 18,5 миллиона долларов. А партию метамфетамина оценили в 1,2 миллиарда долларов.


      Громкое дело находится на контроле у Федеральной полиции Австралии

      Это самая крупная контрабанда наркотиков в истории Австралии.


      Полиция просит сообщать любую информацию о вероятных преступниках, их разыскивают

       

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      Теги: Наркотики Австралия
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