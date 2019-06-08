В Австралии изъяли партию наркотиков более чем на миллиард долларов
В австралийском Мельбурне правоохранители изъяли партию наркотиков на 1,2 миллиарда долларов. Контрабандисты пытались ввезти в страну 37 килограммов героина и 1,6 тонны метамфетамина.
Груз направлялся из Таиланда. Психотропы были запаяны в вакуумные контейнеры и спрятаны в больших музыкальных колонках. Выявить наркотики удалось во время проверки груза с помощью рентгена, сообщили в полиции.
Читайте также: В Одесской области необычным способом пытались переправить рекордную партию наркотиков: фото
Контрабанду надеялись провезти на морском судне
Правоохранители отмечают, что на черном рынке стоимость 37 килограммов героина достигает 18,5 миллиона долларов. А партию метамфетамина оценили в 1,2 миллиарда долларов.
Громкое дело находится на контроле у Федеральной полиции Австралии
Это самая крупная контрабанда наркотиков в истории Австралии.
Полиция просит сообщать любую информацию о вероятных преступниках, их разыскивают