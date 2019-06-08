В Австралии изъяли партию наркотиков более чем на миллиард долларов

Груз направлялся из Таиланда. Психотропы были запаяны в вакуумные контейнеры и спрятаны в больших музыкальных колонках. Выявить наркотики удалось во время проверки груза с помощью рентгена, сообщили в полиции.

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Контрабанду надеялись провезти на морском судне

Правоохранители отмечают, что на черном рынке стоимость 37 килограммов героина достигает 18,5 миллиона долларов. А партию метамфетамина оценили в 1,2 миллиарда долларов.



Громкое дело находится на контроле у Федеральной полиции Австралии

Это самая крупная контрабанда наркотиков в истории Австралии.



Полиция просит сообщать любую информацию о вероятных преступниках, их разыскивают