В Австралії вилучили партію наркотиків на понад мільярд доларів
В австралійському Мельбурні правоохоронці вилучили наркотиків на 1,2 мільярда доларів. Контрабандисти намагались ввезти в країну 37 кілограмів героїну та 1,6 тонни метамфетаміну.
Вантаж прямував з Таїланду. Психотропи були запаяні у вакуумні контейнери та сховані у великих музичних колонках. Виявити наркотики вдалось під час перевірки вантажу за допомогою рентгену, повідомили у полііції.
Читайте також: На Одещині у незвичний спосіб намагалися переправити рекордну партію наркотиків: фото
Контрабанду сподівались провезти на морському судні
Правоохоронці зазначають, що на "чорному ринку" вартість 37 кілограмів героїну сягає 18,5 мільйона доларів. А партію метамфетаміну оцінили у 1,2 мільярда доларів.
Гучна справа перебуває на контролі у Федеральної поліції Австралії
Це найбільша контрабанда наркотиків в історії Австралії.
Поліція просить повідомляти будь-яку інформацію про ймовірних злочинців, їх розшукують