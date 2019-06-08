В Австралії вилучили партію наркотиків на понад мільярд доларів

Вантаж прямував з Таїланду. Психотропи були запаяні у вакуумні контейнери та сховані у великих музичних колонках. Виявити наркотики вдалось під час перевірки вантажу за допомогою рентгену, повідомили у полііції.

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Контрабанду сподівались провезти на морському судні

Правоохоронці зазначають, що на "чорному ринку" вартість 37 кілограмів героїну сягає 18,5 мільйона доларів. А партію метамфетаміну оцінили у 1,2 мільярда доларів.



Гучна справа перебуває на контролі у Федеральної поліції Австралії

Це найбільша контрабанда наркотиків в історії Австралії.



Поліція просить повідомляти будь-яку інформацію про ймовірних злочинців, їх розшукують