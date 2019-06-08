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      В Австралії вилучили партію наркотиків на понад мільярд доларів

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      Це рекордна партія наркотиків в Австралії
      Це рекордна партія наркотиків в Австралії / afp.gov.au

      В австралійському Мельбурні правоохоронці вилучили наркотиків на 1,2 мільярда доларів. Контрабандисти намагались ввезти в країну 37 кілограмів героїну та 1,6 тонни метамфетаміну.

      Вантаж прямував з Таїланду. Психотропи були запаяні у вакуумні контейнери та сховані у великих музичних колонках. Виявити наркотики вдалось під час перевірки вантажу за допомогою рентгену, повідомили у полііції. 

      Читайте також: На Одещині у незвичний спосіб намагалися переправити рекордну партію наркотиків: фото


      Контрабанду сподівались провезти на морському судні

      Правоохоронці зазначають, що на "чорному ринку" вартість 37 кілограмів героїну сягає 18,5 мільйона доларів. А партію метамфетаміну оцінили у 1,2 мільярда доларів.


      Гучна справа перебуває на контролі у Федеральної поліції Австралії

      Це найбільша контрабанда наркотиків в історії Австралії. 


      Поліція просить повідомляти будь-яку інформацію про ймовірних злочинців, їх розшукують

       

      blog_ava
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      Теги: Наркотики Австралія
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