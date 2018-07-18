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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Борисполе задержали сутенеров за продажу украинок в сексуальное рабство

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Задержали сутенеров, которые продавали девушек в секс-рабство
Задержали сутенеров, которые продавали девушек в секс-рабство / susanin.news

В аэропорту "Борисполь" задержали трех сутенеров за продажу украинок в сексуальное рабство в Китай. Вместе со злоумышленниками, которые являются украинцами, правоохранители задержали гражданина Китая. В эту страну собственно и доставляли девушек. Как правило, вербовали тех, у кого были финансовые трудности.

Об этом сообщили в Нацполиции.

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За несколько дней им оформляли документы и вывозили за границу. В борделях с девушками жестоко обращались, держали в нечеловеческих условиях, а в случае непослушания – накладывали большие штрафы. Так их затягивали в долги, чтобы они не имели возможности убежать в Украину. Задержанных сегодня сутенеров будут держать в СИЗО до избрания меры пресечения.

Затриманий сутенер

Задержан сутенер

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "торговля людьми". Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Документи, які знайшли у сутенерів
Документы, найденные у сутенеров

 

Теги: Новости Украины Новости Борисполя Полиция Китай Секс Порно
Источник: 24 Канал
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