В Борисполе задержали сутенеров за продажу украинок в сексуальное рабство

В аэропорту "Борисполь" задержали трех сутенеров за продажу украинок в сексуальное рабство в Китай. Вместе со злоумышленниками, которые являются украинцами, правоохранители задержали гражданина Китая. В эту страну собственно и доставляли девушек. Как правило, вербовали тех, у кого были финансовые трудности.

Об этом сообщили в Нацполиции.

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За несколько дней им оформляли документы и вывозили за границу. В борделях с девушками жестоко обращались, держали в нечеловеческих условиях, а в случае непослушания – накладывали большие штрафы. Так их затягивали в долги, чтобы они не имели возможности убежать в Украину. Задержанных сегодня сутенеров будут держать в СИЗО до избрания меры пресечения.

Задержан сутенер

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "торговля людьми". Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Документы, найденные у сутенеров