В Китае представили разработку, которая может заменить учителей

В Китае каждая четвертая школа участвует в тестировании новых возможностей искусственного интеллекта в школах. Разработка, которую сейчас тестируют, сможет автоматически оценивать эссе учеников.

Об этом сообщает South China Morning Post.

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В 92% случаев искусственный интеллект оценивает произведения школьников так же, как и учителя. При этом разработчики уверены, что их изобретение позволит свести к минимуму несогласованность в оценке и сократить время, которое педагоги тратят на проверку работ.

Сейчас робот оценил уже около 120 миллионов работ учащихся. Стоит отметить, что представленная программа работает на сверхмощных компьютерах в Пекинском исследовательском центре. Она быстро учится и даже может учитывать заметки с оценкой и комментариями преподавателей.

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