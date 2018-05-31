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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

У Китаї представили розробку, що може замінити вчителів

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Робот перевірятиме роботи учнів
Робот перевірятиме роботи учнів / Фото з вільних джерел

В Китаї кожна четверта школа бере участь у тестуванні нових можливостей штучного інтелекту в школах. Розробка, яку наразі тестують, зможе автоматично оцінювати есе учнів.

Про це повідомляє South China Morning Post.

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У 92% випадків штучний інтелект оцінює твори школярів так само, як і вчителі. При цьому розробники впевнені, що їх винахід дозволить звести до мінімуму неузгодженість в оцінюванні та скоротити час, який педагоги витрачають на перевірку робіт.

Наразі робот оцінив вже близько 120 мільйонів робіт учнів. Варто зазначити, що представлена програма працює на надпотужних комп’ютерах в Пекінському дослідному центрі. Вона швидко навчається і навіть може враховувати замітки з оцінкою і коментарями викладачів.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Діти Освіта Штучний інтелект Китай
Джерело: 24 Канал
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