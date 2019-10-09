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      В Минздраве объяснили задержку лекарств для тяжелобольных

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      Тяжелобольные пациенты вышли под Кабинет министров требовать личного контроля над закупками лекарств от премьер-министра. По их словам, медикаменты на складах есть, но больным их не выдают. Как ситуацию объясняют в Министерстве здравоохранения – читайте дальше.

      Представители профильного министерства от людей не прятались и сами пришли на акцию. Задержку с лекарствами объяснили юридической волокитой.

      Важно! Что происходит в Минздраве и почему заместители Скалецкой провоцируют конфликты

      Произошла смена руководства министерства здравоохранения, есть определенные юридические процедуры, которые должны пройти, чтобы назначить, получить подписи и так далее. Все процедуры, которые должны состояться относительно доставки, распределения и закупки лекарств – они заведены, все документы подписаны,
      – пояснил первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос.

      По его словам, уже вскоре должна начать работу Постоянная рабочая группа по вопросам профильного сопровождения государственных закупок. Она является ключевой в принятии решений по закупке лекарств уже на следующий год.

      Команда министерства работает в штатном режиме. Все происходит по закону. Большинство представителей общественных организаций приобщаются к этому процессу, их замечания и пожелания учитываются,
      – подчеркнул Семиволос.

      Что интересно, сразу после проведения акции, на сайте Министерства здравоохранения появилась информация о доставке препаратов. 4,5 миллиона флаконов препаратов для онкобольных пациентов в ближайшее время поедут в регионы. В больницы поступят препараты для лечения вирусных гепатитов, орфанных заболеваний.

      Почему тяжелобольные вышли на протест

      Несколько десятков больных и их семьи собрались под Кабинетом министров и требовали разблокировать процесс поставки лекарств. Тяжелобольные жалуются, что с момента назначения нового руководства Министерства здравоохранения не получают гарантированные им государством препараты. Речь идет о пациентах с онкологией, артритом, рассеянным склерозом.

      Активировать процесс могут только подписи министра здравоохранения Зоряны Скалецкой или же ее заместителя. Лекарства на складах есть, но их закупили еще предшественники, а без документов их не доставляют. Подписи нового руководства уже без лишнего пафоса стали жизненно важными.

      Больше фото и видео с митинга – смотрите по ссылке

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      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины Лечение Медицина Здоровье Кабинет Министров Украины Протесты Зоряна Скалецкая Министерство здравоохранения Украины
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