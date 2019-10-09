У МОЗ пояснили затримку ліків для важкохворих

Важкохворі пацієнти вийшли під Кабінет міністрів вимагати особистого контролю над закупівлями ліків від прем'єр-міністра. За їхніми словами, медикаменти на складах є, але хворим їх не видають. Як ситуацію пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я – читайте далі.

Представники профільного міністерства від людей не ховалися і самі прийшли на акцію. Затримку з ліками пояснили юридичною тяганиною.

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Відбулась зміна керівництва міністерства охорони здоров'я, є певні процедури юридичні, які мають пройти, щоб призначити, отримати підписи і так далі. Всі процедури, які мають відбутися щодо доставки, розподілу і закупівлі ліків – вони розпочаті, всі документи підписані,

– пояснив перший заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос.

За його словами, незабаром вже має розпочати роботу Постійна робоча група з питань профільного супроводу державних закупівель. Вона є ключовою в ухваленні рішень щодо закупівлі ліків уже на наступний рік.

Команда міністерства працює в штатному режимі. Все відбувається згідно з законом. Більшість предстанвиків громадських організацій долучаються до цього процесу, їхні зауваження та побажання враховуються,

– наголосив Семиволос.

Що цікаво, одразу після проведення акції, на сайті Міністерства охорони здоров'я з'явилась інформація про доставку препаратів. 4,5 мільйона флаконів препаратів для онкохворих пацієнтів найближчим часом поїдуть у регіони. У лікарні надійдуть препарати для лікування вірусних гепатитів, орфанних захворювань.

Чому важкохворі вийшли на протест

Кілька десятків хворих та їхні родини зібралися під Кабінетом міністрів та вимагали розблокувати процес поставки ліків. Важкохворі скаржаться, що з моменту призначення нового керівництва Міністерства охорони здоров'я не отримують гарантовані їм державою препарати. Йдеться про пацієнтів з онкологією, артритом, розсіяним склерозом.

Активувати процес можуть лише підписи міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької або ж її заступника. Ліки на складах є, але їх закупили ще попередники, але без документів їх не доставляють. Підписи нового керівництва вже без зайвого пафосу стали життєво важливими.

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