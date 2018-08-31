В Москве хотят назвать улицу в честь Захарченко

На сайте Кремля появилось официальное заявление президента РФ Владимира Путина, который Украину не обвиняет, но намекает на то, что это сделали представители Украины.

Об этом сообщил в эфире 24 канала корреспондент Роман Цимбалюк.

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По его словам, в заявлении также говорится о том, что якобы Украина хочет поставить народ Донбасса на колени. В России плачут и проклинают Украину. Рассказывают о том, что это был уникальный человек.

Также выступают с предложением назвать одну из улиц в Москве в честь де-факто российского коллаборациониста Александра Захарченко. Об этом заявил на телеканале "Россия-1" Николай Платошкин.

"Мы даем две недели, чтобы они доказали, что непричастны к убийству Захарченко. Лучшим памятником этому человеку будет признание ДНР со стороны России", – сказал Платошкин.

Напомним, лидера сепаратистов Донбасса Александра Захарченко убили 31 августа в центре оккупированного Донецка. Вместе с ним ранили еще трех сепаратистов. 24 канал собрал всю информацию об убийстве Захарченко, которая известна на этот момент.