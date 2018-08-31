Убийство Захарченко: реакция российских политиков по поводу гибели главаря сепаратистов

Депутат Госдумы Российской Федерации Наталья Поклонская выразила сожаление по поводу смерти лидера сепаратистов Донбасса Александра Захарченко, назвав его верным сыном своего народа. Экс-директор ФСБ России Николай Ковалев заявил, что смерть Захарченко – это работа Службы безопасности Украины, а спикер Госдумы России Вячеслав Володин подчеркнул, что инцидент перечеркнет минские договоренности.

Свою реакцию на убийство главаря сепаратистов Александра Захарченко политики выразили в своем Twitter и в интервью российским СМИ.

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Глубоко скорблю по поводу смерти отважного, последовательного, решительного и искреннего человека, положившего жизнь за землю Донбасса, – Александра Захарченко. Он погиб как герой и верный сын своего народа,

– написала депутат Госдумы России Наталья Поклонская.

Также Поклонская назвала убийц Захарченко трусами, и пожелала "гореть им в аду".

Глубоко скорблю в связи со смертью отважного, последовательного, решительного и искреннего человека, положившего жизнь за землю Донбасса, - Александра Захарченко. Он погиб как герой и верный сын своего народа.

Светлая ему память! А трусливым убийцам - гореть в аду. pic.twitter.com/T8H1widpkS — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 31 серпня 2018 р.

Экс-директор ФСБ России, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев уверен, что за убийством Александра Захарченко стоит Служба безопасности Украины.

Сейчас Украина использует террор как действенное, по их мнению, средство давления на ситуацию, которую они широко используют в своей деятельности для расправы со своими противниками,

– сказал Ковалев.

По мнению бывшего руководителя российской спецслужбы, "скорее всего, это действия Службы безопасности Украины".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что убийство Захарченко обнуляет смысл минских договоренностей.

"Убийство главы ДНР обнуляет смысл минских договоренностей. Это беспредел", – сказал спикер нижней палаты парламента России, добавив, что это отрицает все те шаги, которые сделала Россия для прекращения войны на Донбассе.

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал произошедшее "ужасной новостью с точки зрения всего процесса реализации минских соглашений".

Он также подчеркнул, что сейчас очень важно не мешать следствию поспешными и категоричными выводами.

Сейчас ясно одно – те, кто это сделал, никак не заинтересованы в мирном и политическом решении конфликта на Донбассе,

– добавил он.

Напомним, лидера сепаратистов Донбасса Александра Захарченко убили 31 августа в центре оккупированного Донецка. Вместе с ним ранили еще трех сепаратистов. 24 канал собрал всю информацию об убийстве Захарченко, которая известна на этот момент.