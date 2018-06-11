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В России за один день избили и ограбили двух французских туристов: один из них в реанимации

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В Санкт-Петербурге избили французских туристов
В Санкт-Петербурге избили французских туристов

Незадолго до старта Чемпионата мира по футболу в России, в стране-агрессоре избили двух иностранных туристов. У одного из них проломлен череп и он находится в реанимации.

Два нападения в воскресенье, 10 июня, произошли в Санкт-Петербурге, где уже в пятницу, 15 июня будет сыгран первый матч. По данным местного издания "Фонтанка", водитель черных "Жигулей" избил 38-летнего французского туриста из-за оплаты за проезд. Россиянин избил иностранца, забрал у него деньги и в 4:30 часов утра выбросил его неподалеку Мичманской, 4. Это за четыре километра от отеля "Авент Инн", где остановился француз.

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Впоследствии оказалось, что у жертвы черепно-мозговая травма, проломлен череп, сломан нос и разбито лицо. Его сразу поместили в реанимацию.

В этот же день напали на еще одного француза, который остановился в том же отеле. И его избили на той же Мурманской, 4. Только в этот раз мужчину ограбили.

Теги: Новости России Криминальные новости Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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