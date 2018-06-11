У Росії за один день побили та пограбували двох французьких туристів: один з них у реанімації

Незадовго до старту Чемпіонату світу з футболу у Росії, у країні-агресорі побили двох іноземних туристів. В одного з них – проломлений череп і він перебуває у реанімації.

Два напади у неділю, 10 червня, сталися у Санкт-Петербурзі, де вже у п’ятницю, 15 червня буде зіграно перший матч. За даними місцевого видання "Фонтанка", водій чорних "Жигулі" побив 38-річного французького туриста через оплату за проїзд. Росіянин побив іноземця, забрав у нього гроші та в 4:30 годині ранку викинув його неподалік Мічманської, 4. Це за чотири кілометри від готелю "Авент Інн", де зупинився француз.

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Згодом виявилося, що у жертви – черепно-мозкова травма, проломлений череп, зламаний ніс та розбите обличчя. Його одразу помістили в реанімацію.

В цей же день напали на ще одного француза, який зупинився в тому ж готелі. І його побили на тій же Мурманській, 4. Тільки цього разу чоловіка лише пограбували.