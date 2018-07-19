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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Турции, по делу убийства посла России арестовали экс-полицейского

27 Читати новину українською
В деле Карлова арестован экс-полицеского
В деле Карлова арестован экс-полицеского / aa.com

В ходе расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова арестован бывший полицейский.

Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".

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Отмечается, что подозреваемого задержали в турецкой столице, на допросе он отверг все обвинения в свой адрес. Экс-сотрудник правоохранительных органов признан виновным в причастности к деятельности террористической организации.

В рамках расследования покушения на российского дипломата на сегодняшний день арестованы семь человек. Среди арестованных – глава медиа-группы Guru Хайреддин Айдинбаш и организатор выставки, на которой был убит посол России – Мустафа Тимур Озкан.

Напомним, 19 декабря 2016 в Анкаре расстреляли посла России в Турции Андрея Карлова. 29 декабря 2017 года взяли под стражу одного из организаторов выставки, во время которой был убит российский посол. Сейчас в ходе расследования убийства Карлова арестованы пять человек, включая трех офицеров полиции.

Теги: Новости России Убийство посла России Новости Турции
Источник: 24 Канал
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