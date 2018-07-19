У Туреччині, у справі вбивства посла Росії, заарештували екс-поліцейського

В ході розслідування вбивства посла Росії в Анкарі Андрія Карлова заарештований колишній поліцейський.

Про це повідомляє турецьке агентство "Анадолу".

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Зазначається, що підозрюваного затримали в турецькій столиці, на допиті він відкинув всі звинувачення на свою адресу. Екс-співробітник правоохоронних органів визнаний винним у причетності до діяльності терористичної організації.

В рамках розслідування замаху на російського дипломата до сьогоднішнього дня заарештовано сім чоловік. Серед заарештованих – глава медіа-групи Guru Хайреддін Айдинбаш і організатор виставки, на якій був убитий посол Росії – Мустафа Тимур Озкан.

Нагадаємо, 19 грудня 2016 року в Анкарі розстріляли посла Росії в Туреччині Андрія Карлова. 29 грудня 2017 року взяли під варту одного з організаторів виставки, під час якої був убитий російський посол. Наразі в ході розслідування вбивства Карлова заарештовано п’ятеро осіб, включаючи трьох офіцерів поліції.