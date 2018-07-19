20:02
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У Туреччині, у справі вбивства посла Росії, заарештували екс-поліцейського

98 Читать новость на русском
У Справі Карлова заарештовано екс-правоохоронця
У Справі Карлова заарештовано екс-правоохоронця / aa.com

В ході розслідування вбивства посла Росії в Анкарі Андрія Карлова заарештований колишній поліцейський.

Про це повідомляє турецьке агентство "Анадолу".

Читайте також: У Туреччині затримали ймовірного "куратора" вбивці російського посла

Зазначається, що підозрюваного затримали в турецькій столиці, на допиті він відкинув всі звинувачення на свою адресу. Екс-співробітник правоохоронних органів визнаний винним у причетності до діяльності терористичної організації.

В рамках розслідування замаху на російського дипломата до сьогоднішнього дня заарештовано сім чоловік. Серед заарештованих – глава медіа-групи Guru Хайреддін Айдинбаш і організатор виставки, на якій був убитий посол Росії – Мустафа Тимур Озкан.

Нагадаємо, 19 грудня 2016 року в Анкарі розстріляли посла Росії в Туреччині Андрія Карлова. 29 грудня 2017 року взяли під варту одного з організаторів виставки, під час якої був убитий російський посол. Наразі в ході розслідування вбивства Карлова заарештовано п’ятеро осіб, включаючи трьох офіцерів поліції.

Теги: Новини Росії Новини Туреччини Вбивство посла Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Криваве "хлібне" перемир’я: сумна статистика обстрілів і втрат на Донбасі
сьогодні, 20:01 Криваве "хлібне" перемир’я: сумна статистика обстрілів і втрат на Донбасі
3
Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу
сьогодні, 19:02 Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу
Тетяна Бучок 484
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сьогодні, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 1014
В Израиле фактически узаконили апартеид
сьогодні, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 1014
Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
сьогодні, 16:58 Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
Інститут Просвіти 215
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
На Закарпатті п'яний живодер прив'язав коня до машини і волочив його по селу: фото (18+)
 7 червня , 14:29
Оприлюднено нові деталі щодо конфлікту між медуніверситетом і студенткою з Туркменістану
19 лютого , 21:35
У мене є мільйони, елітні годинники, колекції картин, але немає житла: "сумна" історія судді
 5 липня , 21:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук