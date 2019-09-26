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      В Украине будет единый счет для уплаты налогов: опубликован закон

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      "Голос Украины" опубликовал закон о едином счете для уплаты налогов
      "Голос Украины" опубликовал закон о едином счете для уплаты налогов / finbalance.com.ua

      Официальная газета Верховной Рады "Голос Украины" опубликовала изменения в закон о государственном социальном страховании. В частности, закон предусматривает создание единого счета для уплаты налогов.

      Органом доходов сборов определяется центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, отмечается в опубликованном законе.

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      Таким органом сейчас является Государственная фискальная служба Украины. Этот орган формирует общий реестр налогоплательщиков и страхователей, а пользователями этого реестра является Пенсионный фонд и фонды общего государственного социального страхования.

      Этот закон вступает в силу с 1 июля 2020 года. За это время Кабмин должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом.

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      Теги: Новости Украины Законодательство Верховная Рада Налоговый кодекс Налоги Государственная фискальная служба
      Источник: 24 канал
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