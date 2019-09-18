В Запорожье застрелили заместителя председателя ОТГ

Заместителя председателя Акимовской ОТГ Дмитрия Кириллова убили 18 сентября утром вблизи админздания в поселке Акимовка. Как рассказывает очевидец происшествия, злоумышленник выстрелил в упор.

Как сообщает местный сайт Мелитополя 0619, убитый 42-летний мужчина занимался гуманитарными вопросами. Очевидец происшествия отметил, что злоумышленник после контрольного выстрела пустил несколько пуль в упор, когда мужчина уже лежал на земле.



На Запорожье застрелили заместителя председателя ОТГ / фото: 0619

Комментировать произошедшее в полиции Запорожской области изданию Украинская правда отмылись.

"Через полтора часа глава Нацполиции Сергей Князев представит нового начальника полиции Запорожской области. После этого он даст брифинг относительно этого события (убийства – ред.). Больше ничего сказать не могу", – сообщила УП пресс-секретарь полиции Запорожской области Екатерина Людвиг.

Сегодня Сергей Князев должен представить нового руководителя полиции Запорожской области.

Как сообщает сайт Якимовской ОТГ, Дмитрий Кириллов был заместителем председателя по вопросам деятельности исполнительных органов, а также председателем попечительского совета.