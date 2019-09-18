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      На Запоріжжі застрелили заступника голови ОТГ

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      У Запорізькій області застрелили місцевого чиновника
      У Запорізькій області застрелили місцевого чиновника / 0619.com.ua

      Заступника голови Якимівської ОТГ Дмитра Кирилова вбили 18 вересня вранці поблизу адмінбудівлі у селищі Якимівка. Як розповідає очевидець події, зловмисник вистрілив впритул.

      Очевидець події зазначив, що зловмисник опісля контрольного пострілу пустив декілька куль впритул, коли чоловік уже лежав на землі, повідомляє місцевий сайт Мелітополя 0619.

      Що відомо про Дмитра Кирилова? Убитий 42-річний чоловік займався гуманітарними питаннями в Якимівській ОТГ. Дмитро Кирилов був заступником голови з питань діяльності виконавчих органів, а також головою опікунської ради.

      Вбивство заступника голови ОТГ
      На Запоріжжі застрелили заступника голови ОТГ / фото: 0619

      Коментувати подію у поліції Запорізької області виданню Українська правда відмовмилися.

      "Через півтори години глава Нацполіції Сергій Князєв представить нового начальника поліції Запорізької області. Після цього він дасть брифінг щодо цієї події (вбивства – ред.). Більше нічого сказати не можу", – повідомила УП прессекретарка поліції Запорізької області Катерина Людвіг.

      Читайте також: У Києві побили заступника голови КМДА Слончака, він у тяжкому стані

      Видання Актуально, посилаючись на власні джерела, пише, що зловмисників було декілька і вони у масках приїхали до адмінбудівлі на автівці Daewoo. Зазначено, що авто спалили поблизу гаражів у Якимівці, а зброю викинули.

      У Якимівці спалена автівка вбивць заступника голови ОТГ
      Нападники спалили автівку, на якій приїхали на вбивство / фото: Актуально

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Мелітополя Кримінал Вбивство Новини Запоріжжя
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