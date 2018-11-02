Вакарчук и Зеленский как предохранители для старой политической элиты

Запрос общества на новые лица в большой политике реализовывают Зеленский и Вакарчук.

Так считает чуть ли не каждое издание, которое публикует новости о них, и так считают минимум 20% населения, которые по соцопросам готовы суммарно за них проголосовать.

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Остальные же 50-60% населения, которые внутренне готовы менять политическую элиту, уверенны, что это и есть та единственная альтернатива, но из-за неуверенности в их компетентности скорее сдержаться от такого выбора и проголосуют за старых политиков.

Я долго не мог понять, что кроме несоответствия их жизненных амплуа задачам управления государством, меня в этой всей истории смущает? И это даже не то, что их участие в выборах делает карикатурной и полностью нивелирует эту идею о реальной смене политической элиты, – с этим как раз было бы меньше всего проблем.

Только если бы они оба были действительно независимые, идейные и принципиальные в задаче политического обновления страны. Так вот, не претендуя на истину в последней инстанции, выскажу мнение, которое, как по мне, многое тут объясняет.

Весь украинский политический истеблишмент, тусовка другими словами, весь внешний и внутренний коллективный "запад" и коллективный "совок", все олигархи и делки более мелкой руки, все региональные чиновники и активисты сошлись в понимании того, что ставки нужно делать только на двух "тяжеловесных" кандидатов, которые по всеобщему убеждению и разыграют между собой заветную президентскую булаву. И, как вы понимаете, это далеко не Зеленский и не Вакарчук.

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Этих же двоих, наши старые "тяжи" будут использовать, как козырные карты в борьбе друг с другом. У Зеленского и Вакарчука идеологически ровно противоположный электорат. Для одного это до 10% с поля Тимошенко, для другого – до 10% с поля Порошенко. И запись Зеленского, где он обращается к Вакарчуку, мол "если ты да, то и я, а если ты нет, то и я нет", красноречиво говорит, что их участие в кампании будет только обоюдное, только синхронное, только для того, чтобы сохранить электоральный баланс для "основных" кандидатов.

Оба "новых лица" лично не заявили о своем участии в выборах и не заявят до тех пор, пока их покровители не договорятся о формате их взаимного использовании. Уверен, что штабы пытаются сейчас вести на этот счет переговоры, чтобы определить масштаб кампаний для своих "топ-техников".

Все понимают, что любое действие одного технического кандидата повлечет за собой ответные пропорциональные меры другого – и эта бессмысленная политтехнгологическая гонка вооружения никому не будет выгодна.

Мы уже видели, что стоит Славику выступить на форуме YES с его ценностными мытарствами, как тут же для Володи создается прецедент – БПП–шный депутат срывается на журналиста и дает повод запустить красноречивый флеш-моб с отсылкой всех "в сра*у". Конечно, не все там так уж прямолинейно режиссируется, но идея понятная – баланс и синхронность медиаактивностей этих кандидатов будут соблюдаться, во что бы то ни стало.

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И если с масштабом кампании для Зеленского и Вакарчука все понятно, здесь это легко контролировать, реагировать и сдерживать друг друга, то с самим их участием не все так просто. Думаю, есть договоренность, что оба они будут выдвигаться, хотя бы с целью избежать эксцесса с появлением того "черного лебедя", о котором мы тут так много раньше говорили. И в этом плане и Вакарчук и Зеленский лучшие предохранители для сохранения в игре старой политической элиты.

Их выдвижение будет происходить в зависимости от появления или не появления на политической орбите реальных независимых, внесистемных сильных новых кандидатов. Или же в зависимости от того, у кого из "основных" штабов раньше сдадут нервы и кто из них решаться сыграть на опережение.

К старым игроками у меня давно нет вопросов – они как всегда, не стесняясь, будут продолжать использовать все возможные средства в борьбе друг с другом, в том числе так нагло и цинично дурить общественность разыгрывая историю о "новых лицах", убивая тем самым творческие перспективы этих гарячелюбимых всем артистов. Но остается вопрос – как к этому относятся сами Вакарчук и Зеленский? Если Володя не двузначно демонстрирует свое понимание этой большой игры, то Славу, есть подозрение, используют в темную, играя на его патриотических чувствах.

Призвать сейчас этих, по праву выдающихся людей, осознать свою деструктивную роль в игрищах, призвать проявить гражданскую ответственность и не участвовать в этом окончательно дискредитирующем отечественную политику действии?

Попросить их совместно разоблачить эту схему, выйти из-под влияния кукловодов, стать за спиной реальных новых лиц и помочь побороть им старую систему? Это мое самое большое желание и положительное ожидание на эти выборы. Как, наверное, и миллионов наших граждан.

Если нам не получится это сделать, то хотя бы на выборах мы обязаны дать всему этому оценку и проголосовать за реальные изменения, а не за эти театральные постановки в пользу дальнейшей бесперспективности.

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