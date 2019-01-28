Вакарчук сказав "ні", Або Кому співак скаже "так"?

Почесне звання "інтригана 80-го левела" отримує Святослав Вакарчук – місяць уже триває в Україні передвиборна кампанія, але лише сьогодні співак нарешті прямо заявив, що в президенти він не йде.

Лідер "Океану Ельзи" каже, що не хоче вдягати краватку, адже певен, що в джинсах здатен зробити для країни більше. І знаєте, цей його пасаж мені взагалі не зрозумілий: як відмовляючись від посад Вакарчук менше з тим певен, що здатен якось впливати на ситуацію в країні? І пояснення цьому, окрім мотивуючих співів, може бути лише одне-єдине: співак йде на вибори парламентські, що відбудуться вже восени.



Опосередковане цьому підтвердження – заклик до Вакарчука з боку Андрія Садового. Лідер "Об'єднання "Самопоміч" сьогодні оперативно нагадав про свою пропозицію об'єднатися й разом брати участь у виборах до Верховної Ради.

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Менше з тим, це справа днів майбутніх. А головна інтрига сьогодення: кого саме з нинішніх кандидатів підтримає Святослав Вакарчук, за кого він закликатиме голосувати своїх прихильників? А таких у нього чимало – лідер "Океану Ельзи" раніше був у трійці лідерів електоральних вподобань українців, натепер же, за різними соцопитуваннями, набрав би у першому турі президентських виборів чи то 5, чи то 15 відсотків голосів. То ж – зараз фантазуємо – якщо Гриценко та Садовий домовляться, й хтось з них зніме свою кандидатуру на підтримку іншого, й того єдиного кандидата потому підтримає Святослав Вакарчук – то в такого кандидата будуть всі шанси пройти у другий тур.

Але ж я казав, що Вакарчук – той ще інтриган? Подейкують, що він на виборах президента може підтримати… Петра Порошенка! І якщо завтра, коли чинний президент зі сцени Міжнародного виставкового центра повідомлятиме про свої амбіції на другий термін і його вийдуть вітати не тільки мер-боксер та знову-друг-прем'єр, а й Святослав Вакарчук – то штабістам Юлії Тимошенко свій артеріальний тиск доведеться заспокоювати примусово – масовим розпиттям валер'янки навпіл із коньяком.

І знаєте, дуже великі шанси, що саме так і станеться – я зараз не про змішування заспокійливо із алкоголем. А про те, що Вакарчук мав таки контакти із Порошенком, вони бачилися напередодні Нового року, й начебто чинний президент вмовляв співака на висувати свою кандидатуру, розказуючи, яка це тяжка праця бути президентом.

Якщо ж відкинути лірику, то подейкують – Вакарчук за свою співпрацю вимагав від Порошенка ухвалення надважливих для країни законів – про вибори до парламенту за відкритими списками та швидкого запуску Антикорупційного суду. І якщо це відповідає дійсності, то така ціна підтримки Вакарчука викликає повагу, адже просив він не собі посаду, а змін в країні на краще. А от те, що в президента треба таке випрошувати, й він використовує це для торгу – то тема окремої розмови.

Й підсумую. Святослав Вакарчук, заявивши, що в президенти він не йде, припинив нас інтригувати, але тепер тримає інтригу й не каже, за кого з кандидатів варто буде голосувати його прихильникам. Але він обов'язково це скаже, адже має чималу довіру й підтримку серед українців – й не використати її було б з його боку політичним марнотрацтвом.

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