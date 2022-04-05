В спецслужбе подчеркнули, что российские солдаты принимают к исполнению такие приказы. А потом российские политики и пропагандисты "что-то плетут о "постановках".

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Россияне получают приказ убивать мирных украинцев

В перехватах СБУ российские оккупанты получают команды расстреливать гражданских украинцев.

Да валите их всех на**й! Есть гражданские – в расход всех, бл**ь,

– говорит командир захватчиков.

В ведомстве заверили, что Россия обязательно ответит за эти военные преступления.

В то же время, как свидетельствуют новые перехваченные разговоры СБУ, захватчики ноют, как дети, когда приходится воевать против мотивированной армии, а не мирных людей.

От страха они даже придумывают нереальные цифры украинских войск, чтобы хоть как-то оправдать свою беспомощность. "Их группировка, 150 тысяч. А нас, **ать, 3 тысячи, если есть, то за**сь. Они же слева в кольцо берут. Меня тот факт смутил, что их так много, а нас так мало", – жалуется на записи россиянин.

В СБУ подытожили: слава нашим ВСУ, "дающим героический отпор ордынцам".

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