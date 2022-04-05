У спецслужбі наголосили, що російські солдати беруть до виконання такі накази. А потім російські політики та пропагандисти "щось лепечуть про "постановки".

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Росіяни отримують наказ вбивати мирних українців

У перехопленнях СБУ російські окупанти отримують команди розстрілювати цивільних українців.

Та валіть їх всіх на**й! Є цивільні – у розхід всіх, бл**ь,

– каже командир загарбників.

У відомстві запевнили, що Росія обов'язково відповість за ці воєнні злочини.

Водночас, як свідчать нові перехоплені СБУ розмови, загарбники скиглять, як діти, коли доводиться воювати проти вмотивованої армії, а не мирних людей.

Від страху вони навіть вигадують нереальні цифри українських військ, аби хоч якось виправдати свою безпорадність. "Їхнє угруповання, 150 тисяч. А нас, **ать, 3 тисячі, якщо є, то за**ісь. Вони ж зліва в кільце беруть. Мене той факт збентежив, що їх так багато, а нас так мало", – бідкається на записі росіянин.

У СБУ підсумували: слава нашим ЗСУ, "які дають геройську відсіч ординцям".

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