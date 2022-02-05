Другие события, которые произошли в мире по состоянию на 5 февраля – узнайте в программе.
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Приложение для знакомств с наркотиками
Полиция Флориды провела спецоперацию с приложениями для знакомств, чтобы очистить улицы от наркотиков. Дело в том, что дилеры использовали программы для продажи марихуаны, метамфетамина и других наркотиков.
Лайм и мексиканские картели
Война наркокартелей в Мексике поднимает цены на лайм "до небес". Также они ограничивают урожай, чтобы манипулировать ценой фрукта, а затем требовать процент от прибыли.
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Репрессированное китайское приложение
В Китае из-за Олимпиады объявили о начале кампании по борьбе против фейков, порно и другой запрещенной информации. Поэтому приложение для геев, бисексуалов и транссексуалов Grindr убрали из App Store.
Отказ брендов от меха
Dolce&Gabbana отказывается от меха. Компания перестанет использовать натуральный мех во всех своих коллекциях. В то же время говорят, что будут вводить новые инновационные материалы.
Полный выпуск "Вести Глобалайз" за 5 февраля: смотрите видео