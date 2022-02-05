Про інші події, які відбулись у світі станом на 5 лютого – дізнавайтесь у програмі.

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Додаток для знайомств із наркотиками

Поліція Флориди провела спецоперацію із застосунками для знайомств для того, щоб очистити вулиці від наркотиків. Річ у тім, що дилери використовували програми, щоб продавати марихуану, метамфетамін та інші наркотики.

Лайм і мексиканські картелі

Війна наркокартелів у Мексиці підіймає ціни на лайм "до небес". Також вони обмежують врожай, щоб маніпулювати ціною фрукту, а потім вимагати відсоток від прибутку.

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Репресований китайський застосунок

У Китаї через Олімпіаду оголосили про початок кампанії з боротьби проти фейків, порно та іншої забороненої інформації. Через це застосунок для геїв, бісексуалів та транссексуалів Grindr прибрали з App Store.

Відмова брендів від хутра

Dolce & Gabbana відмовляється від хутра. Компанія припинить використовувати натуральне хутро у всіх своїх колекціях. Натомість кажуть, що вводитимуть нові інноваційні матеріали.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 5 лютого: дивіться відео