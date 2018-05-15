Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 15.05 – лидер донецких террористов – человек крайне непостоянный. Новые территории захватывает то языком, то фантастические страны создает, иногда хочет присоединиться к России. О выигрыше Ляшко или в лотерею, или у букмекеров слышал почти каждый. Но не каждый знает, что выигрыш радикалу подстроили. И сделал это лично Петр Порошенко, чтобы дискредитировать.

Также в выпуске: Лигочемпионовский скандал президента Федерации Футбола. Савченко готова вернуться в Эрэфию.