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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко

Вєсті.UA 334 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15.05 – лідер донецьких терористів – людина вкрай непостійна. Нові території захоплює то язиком, то фантастичні країни створює, іноді хоче приєднатися до Росії. Про виграш Ляшка чи в лотерею, чи в букмекерів чув майже кожен. Але не кожен знає, що виграш радикалові підлаштували. І зробив це особисто Петро Порошенко, аби дискредитувати головного конкурента.

Також у випуску:

Лігочемпіонівський скандал президента Федерації Футболу.

Савченко готова повернутись в Ерефію.

 

 

Теги: Петро Порошенко Вєсті.UA Віталій Захарченко Олег Ляшко
Джерело: 24 Канал
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