Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15.05 – лідер донецьких терористів – людина вкрай непостійна. Нові території захоплює то язиком, то фантастичні країни створює, іноді хоче приєднатися до Росії. Про виграш Ляшка чи в лотерею, чи в букмекерів чув майже кожен. Але не кожен знає, що виграш радикалові підлаштували. І зробив це особисто Петро Порошенко, аби дискредитувати головного конкурента.
Також у випуску:
Лігочемпіонівський скандал президента Федерації Футболу.
Савченко готова повернутись в Ерефію.
Джерело: 24 Канал
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