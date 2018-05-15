Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15.05 – лідер донецьких терористів – людина вкрай непостійна. Нові території захоплює то язиком, то фантастичні країни створює, іноді хоче приєднатися до Росії. Про виграш Ляшка чи в лотерею, чи в букмекерів чув майже кожен. Але не кожен знає, що виграш радикалові підлаштували. І зробив це особисто Петро Порошенко, аби дискредитувати головного конкурента.

Також у випуску: Лігочемпіонівський скандал президента Федерації Футболу. Савченко готова повернутись в Ерефію.