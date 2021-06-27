Самые интересные сюжеты, которые стали самыми популярными за неделю среди наших читателей – вашему вниманию.

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Новый штамм коронавируса распространяется по миру

Мутировавший штамм коронавируса Дельта бушует во многих странах мира. В ВОЗ его признали одним из самых опасных. Поскольку он быстрее распространяется, вызывает более тяжелую форму болезни и против него лекарства и вакцины менее эффективны.

Штамм Дельта стремительно распространяется по миру: смотрите видео

В Украине выросли цены на свет

Украинцы будут платить за электроэнергию больше на 20%. Повышение тарифов обусловлено остановкой атомных энергоблоков Запорожской и Хмельницкой АЭС. Впрочем, эксперты отметили, что в начале лета в стране всегда наблюдается профицит электричества. Поэтому должно было наоборот произойти уменьшение цены.

Тарифы на электроэнергию в Украине выросли на 20%: смотрите видео

Розовое озеро Сиваш привлекает сотни тысячи туристов

Розовое озеро Сиваш называют "самым инстаграмным местом Приазовья". Украинцы съезжаются на Херсонщину, чтобы сделать селфи на фоне уникальной локации. Ежегодно это место посещают 800 тысяч отдыхающих.

Розовое озеро Сиваш поражает своими видами: смотрите видео

Что может ждать на политическую карьеру Разумкова

В СМИ ходят слухи, что в Офисе Президента якобы мечтают заменить Дмитрия Разумкова на его заместителя Руслана Стефанчука. В то же время сам спикер Верховной Рады во время пресс-конференции заявил, что в отставку не собирается.

Разумков прокомментировал слухи о своей отставке: смотрите видео

В Украине презентовали обновленное школьное меню​

С сентября украинские школьники начнут питаться обновленным заказным меню. Блюда будут состоять не только из традиционных украинских, но и из различных популярных блюд кухонь мира. Во время презентации повара, под руководством Евгения Клопотенко, приготовили полезную еду для школьников.

В школах будут готовить новое школьное меню: смотрите видео