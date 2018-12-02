Военное положение в Украине: какой должна быть обязательная аптечка

Во время военного положения, которое ввели в 10 областях Украины, граждане должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям. Украинцы должны позаботиться о специальных аптечках, в которых будет все необходимое.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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Супрун подчеркнула, что необходимым является прохождение курсов по домедицинской помощи.

Еще важнее – научиться оказывать домедицинскую помощь. Очень советую каждому пройти такой курс. Умения, которые вы получите, могут стать решающими для вашей жизни или жизни людей, которые рядом. Без них ни одна аптечка не поможет.

Так, общественная организация "Защита патриотов" подготовила базовый набор, который должен войти в аптечки каждого.

В такой набор должны войти две пары перчаток, клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания, а также средства для остановки кровотечения — турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатичным средством. Кроме того, украинцы должны позаботиться о марлевых салфетках разных размеров, нестерильных марлевыех бинтах; эластичные бинты с возможностью фиксации и пластыри разных размеров.

Не будет лишним термоодеяло, атравматические ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем, и большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего. По словам министра, не следует забывать об антисептических средствах – дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки, жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер.

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Почему Украина ввела военное положение?25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.