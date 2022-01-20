Можливо, це тому, що держава, як така, робила мінімум для своїх солдатів та офіцерів, які брали участь у бойових діях. А після повернення вони мали психологічні проблеми, які не раз закінчувалися дуже і дуже погано.

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Звертатися за допомогою – це норма

Особисто для мене звертатися за допомогою – це:

насамперед про комунікацію:

про можливість використовувати додаткові ресурси;

звичайно, про розуміння того, що разом ми можемо набагато більше, ніж самотужки.

Саме тому для мене звертатися за підтримкою – це не просто "ок", це життєво необхідна навичка, яка допомагає мені не тільки впоратися із певними труднощами і проблемами, але й покращити якість свого життя у рази.

Саме тому, коли я дізнався про новий сайт, розроблений київським Veteran Hub, ветераном Дмитром із позивним "Дубас" – я дуже зрадів. Адже ця опція є надважливою для наших хлопців та дівчат, які є учасниками бойових дій.

Повний випуск "VETERANO блог: дивіться відео



У 2015 році, коли я повернувся зі Сходу, разом з іншими ветеранами ми створили спілку ветеранів АТО Деснянського району. Винятково для того, щоб бути корисними, адже на той момент ні в кого не було розуміння, що саме треба робити із ветеранами, що таке соціальна адаптація, психологічна підтримка тощо.

Звичайно, ми і не мріяли про такий крутий сервіс, який створили у Veteran Hub, та і взагалі не мріяли про такий простір як Veteran Hub.

Найбільший ветеранський хаб в Україні

Отже, наразі в Києві працює найбільший ветеранський хаб в Україні. Це – величезний простір:

із лекторіями;

із кабінетами для індивідуальних консультацій;

із місцями, де можна просто відпочити і випити кави або пограти у PlayStation.

Хлопці і дівчата, які працюють там, або є ветеранами, як згаданий мною побратим "Дубас", або тими, хто не тільки словом, але й ділом готові присвятити свій час і себе – щоб допомогти тим з нас, хто цього потребує.

Це вам не радянські кабінети чи кімнати психлікарень. Це неймовірне, надсучасне і дуже круте місце, куди не просто хочеться повертатися, а де, якщо відверто, хотілося би навіть пожити.

Особисто мені там дуже подобається і певний час я приходив туди просто попрацювати з ноутбуком, коли писав перші блоги, поговорити зі своїми, дізнатися про новини та просто побути в атмосфері цілковитого розуміння і прийняття.



Ветеранський хаб – надсучасний простір / Фото з сайту Veteran Hub

Всюди – свої

Скажу відверто – так комфортно як там, я можу почувати себе винятково у своєму закладі, адже там всюди свої.

Також там працюють надзвичайні люди, професіонали своєї справи, які водночас постійно ростуть у тому, що роблять. Одразу скажу, що Veteran Hub – це не те місце, куди можна прийти і тобі дадуть все, чого душа забажає.

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Це місце великих можливостей та інструментів, використовуючи які, ветеран або ветеранка можуть стати більш ефективними у тому, чим вони займаються, і отримати додаткові можливості для того, щоб просто бути щасливими.

Величезна шпаргалка для ветеранів і ветеранок

Перейдімо до ще одного важливого моменту. Ці хлопці і дівчата розробили новий сайт, в якому зібрали докупи всю необхідну інформацію для тих із нас, хто з якихось причин все ще соромиться приходити до них в гості, або просто живе в іншому місті.



Шпаргалка для ветеранів та ветеранок / Скриншот з сайту "ЦеОк"

Цей сайт – величезна шпаргалка по життю для ветеранів та ветеранок. Коли я почитав опубліковані ними матеріали, то був сильно і приємно вражений тим, наскільки просто описані складні теми із прикладами та порадами.

Як піклуватися про себе

На сайті небагато розділів, тому я розкажу про них. Для ветеранів є 3 інформативні напрямки. Перший – дуже важливий: "як піклуватися про себе".

Там можна знайти невеликий тест, за допомогою якого ви зможете оцінити свій стан, а також – прості поради щодо тих методів, які можуть поліпшити його: це спорт, здорове харчування, прогулянки тощо.

Звертатися про підтримку – це "ок": дивіться ролик Veteran Hub

Як обрати спеціаліста

Другий розділ – не менш важливий. Він пояснює, як правильно обрати для себе спеціаліста, з яким ви працюватимете і чого варто очікувати під час першої зустрічі, а чого не варто.

Не пояснюватиму, але скажу, що критерії – логічні і зрозумілі. Я сам, обираючи свого психолога, користувався схожими.

Як говорити про психічне здоров'я

Третій розділ – "Як говорити про психічне здоров'я". Він допоможе правильно пояснити вашим близьким те, що з вами відбувається, якщо щось не так.

І, звичайно, це допоможе пояснити їм, що з вами відбувається – але так, щоб не зробити боляче.

Також на цьому сайті є цілий розділ для спеціалістів. Там зібрали дуже важливий американський досвід, який співробітники Veteran Hub переклали, структурували і розбили на порції, щоб можна було все зрозуміти і використовувати за потреби.

"А чи не божевільний я?"

Завершуючи, хочу процитувати Альберта Ейнштейна, який дав таке визначення слову "божевілля" – це повторювання одних і тих самих дій в очікуванні іншого результату.

Тож дуже хочеться звернутися до всіх українців (і не тільки до ветеранів) із проханням подивитися на своє життя і запитати себе: "А чи не божевільний я? Чи не повторюю я одних і тих самих дій в очікуванні якогось дива?".

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Це важливо, шановні українці. Адже якість нашого життя залежить тільки від нас із вами. Коли ми зрозуміємо, що для кожного з нас звертатися за підтримкою – це норма, то і жити ми станемо краще, адже залучимо додаткові ресурси для цього.

Будьте здорові, як фізично, так і психологічно. Підтримуйте один одного і не бійтеся звертатися за допомогою. І не забувайте допомагати нашій армії.