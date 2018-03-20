Возле автостанции в Троицком нашли младенца в картонной коробке

Вблизи автостанции в пгт. Троицкое, на Луганщине, нашли новорожденную девочку. Ребенок лежал в картонной коробке, рядом в мусорном пакете было немного вещей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Примерный возраст девочки – один месяц. Жизни ребенка ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей,

– информируют в полиции.

Сотрудники луганской полиции обращаются к гражданам за помощью в розыске женщины.

"Если Вы владеете любой информацией, которая поможет в розыске матери, бросившей свое дитя, просим Вас обращаться в Троицкий отдел полиции по телефону дежурной части – 068-740-29-23; (06456) 2-19-45 или по номеру 102", – просят в полиции.