Біля автостанції у Троїцькому знайшли немовля у картонній коробці

Поблизу автостанції у смт. Троїцьке, що на Луганщині, знайшли новонароджену дівчинку. Дитина лежала у картонній коробці, поряд у сміттєвому пакеті було трохи речей.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Приблизний вік дівчинки – один місяць. Життю дитини нічого не загрожує, вона знаходиться під наглядом лікарів,

– інформують у поліції.

Співробітники луганської поліції звертаються до громадян по допомогу у розшуку жінки.

"Якщо Ви володієте будь-якою інформацією, яка допоможе у розшуку матері, яка покинула своє немовля, просимо Вас звертатися до Троїцького відділу поліції (телефон чергової частини – 068-740-29-23; (06456) 2-19-45) або за номером 102", – просять у поліції.