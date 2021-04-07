Украине стоит признать, что свернула с определенного ранее пути и, возможно, пересмотреть план вакцинации. Далее читайте на украинском.

Медики та вразливі групи почекають: як Україна провалила вакцинацію

В українській вакцинації проти COVID-19 медики пасуть задніх. Перевага надається публічним особам або "іншим".

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Якщо у всьому світі першочергово вакцинуються працівники медичної галузі, бо вони напряму контактують із хворими та першими наражаються на небезпеку, а також люди найбільш вразливої категорії, які ризикують мати важкий перебіг хвороби, то в Україні, як показує статистика, повним ходом йде щеплення осіб, які, за урядовим планом вакцинації, мали б вакцинуватись значно пізніше.

Яскравим прикладом є Тернопільська область, де на 22 березня 29% від всіх вакцинованих становили публічні люди. Подібне у Черкаській та Кіровоградській областях – категорія "інші" складає 40% від всіх щеплених за весь період вакцинації.

Приклад серйозного підходу до щеплень демонструє лише Львівщина, яку можна назвати рекордсменом по вакцинації медичних працівників. 84% від усіх щеплених – медики, а категорія інші – 0.

За весь час в країні вакциновано 150 тисяч медиків, 50 тисяч "інших" і 15 тисяч публічних осіб.

Це треба виправити

"Вакцинуючи здебільшого молодих і здорових, ми робимо це за рахунок життів медиків, літніх чи хронічно хворих", – про це заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом, коли порівнював вакцинацію в багатих та бідних країнах. Він також зазначив, що такий шлях призведе до "самопоразки", оскільки поширення вірусу триватиме довше, а чим довше поширюється вірус, то більше він мутує і більше часу потрібно для вивчення цих мутацій та створення нових протидій.

Україні варто визнати, що звернула із визначеного раніше шляху і, можливо, переглянути план вакцинації.

Якщо не виходить спочатку завершити щеплення медиків і ризикових пацієнтів, потім освітян та держбезпеку, щоб зберегти більше життів та зменшити навантаження на медичну систему, то переходимо до плану Б. Є списки зареєстрованих в Дії, в сімейного лікаря, тощо. Давайте тоді вакцинувати всіх підряд без розбору, розгортати пункти вакцинації на стадіонах, в супермаркетах, школах чи просто неба. Це теж може бути способом формування колективного імунітету.

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Статистично такий метод навіть ближчий до обіцяних Урядом 4,5 млн вакцинованих на місяць. Але тоді маємо визнати свій особливий шлях і прийняти наслідки плану Б – нарощувати кількість ліжок. Адже такий особливий метод має свої нюанси: поки готуємо списки й пункти масової вакцинації, паралельно маємо масово готувати ліжка інтенсивної терапії, кисень, шукати додаткових медиків, бо тяжкого перебігу коронавірусу, госпіталізацій менше не ставатиме. Може, це і є український шлях вакцинації від COVID-19.