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Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни

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Каждое лето едва ли не каждая семья старалась "сбагрить" своего отпрыска в летний лагерь. И родителям - свобода, и детям счастье: новые и старые друзья, река, лес и почти беспечность. Почти. Потому что утром и вечером линейки, все - по стойке смирно, перемещаться организованно, учить стишки для участия в самодеятельности. Но обращали ли дети внимание на такого рода военщину?

Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд! У кого не было села, то эти слова горланил каждое лето, маршируя по плацу в шеренге таких же красногалстуковых коллег. Знаете как в том анекдоте. Едут зэк и пионер в поезде. Ну и малый спрашивает. Дядя, дядя, а вы откуда едете? "С лагеря, малой". Пионер понимающе кивает головой: "И я дяденька из лагеря еду!"

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Для родителей отправить ребенка в лагерь значило вздохнуть с облегчением и действительно хорошо провести лето. Чтобы разгрузить квартиру от детей и заняться чем-то полезным, таким как ремонт или полноценная отпуск, родители пытались сплавить свое чадо в лагерь с самого раннего возраста.

Я поехала в лагерь еще до первого класса. Не с кем быть дома. Ребенок сам. И я в лагеря ездила каждый год на одну смену или две,
– рассказала актриса театра и кино Алена Узлюк.

За отдых ребенка в лагере приходилось договариваться заранее. Путевки в престижные лагеря получали по блату или по счастливому стечению обстоятельств. Лагеря под менее громкими вывесками доступны были каждому. Просто заплати 10 рублей, получи путевку и распишись. Где бы ты ни проводил лето, имидж своего лагеря защищал всеми доступными методами.

Если для родителей летний лагерь – мечта, то были ли довольны сами дети? История знает даже случаи побегов из лагерей. Это же как доставал детей режим!

У меня есть знакомая, которая взяла чемоданчик и уехала домой. И сказала бабушке: хоть убей, я туда не вернусь. Были случаи, конечно,
– вспоминает Александр Володарский, писатель-юморист и драматург.

Но будем откровенны: большинству детей такой отдых нравился. Потому что с удовольствием возвращались из года в год. И неважно, что в лагере все по команде. Здесь природа, хорошая компания, спортивные соревнования, выступления на концертах. Ну, словом, было чем заняться. Село просыпается с петухом, а пионерский лагерь по сигналу трубача. Питание было более-менее качественное. Диетическая еда и много фруктов. За столы шли с песней.

О традициях в летнем лагере – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины Дети СССР История Вспомнить все
Источник: 24 Канал
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