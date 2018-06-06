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Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
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Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе

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Идеальная страна, где нет места проституции и классовому неравенству. А все ее жители открытыми глазами смотрят в светлое будущее. Такое общество существовало только в советских фильмах и на страницах пропагандистских газет. На самом же деле торговля телом существовала везде и во все времена. И СССР здесь не исключение.

В дореволюционные времена в Киеве работали десятки борделей. Проституция официально признавалась профессией, а проститутки проходили регулярный медосмотр и платили налоги в государственную казну. С приходом к власти советов секс-индустрия оказывается вне закона, но никуда не исчезает. Проституция становится подпольной.

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Уголовной статьи за занятие проституцией в Союзе не было, но это не значит, что за секс-услуги не наказывали. Жриц любви пытались привлечь к ответственности по сопутствующим статьям, к примеру, тунеядство или изготовление порнографических материалов. Однако это исключительные случаи, как правило, органы покрывали проституток и имели с них неплохой процент.

Секс за деньги был доступен не только солидным дядям при должностях, предприимчивым кавказцам или состоятельным иностранцам. Телесные утехи можно было позволить себе и на зарплату инженера. Главное знать, где искать. Например, Крещатик был условно поделен на две части.

Я вырос на Крещатике, потому что я жил рядом на Бессарабке. И мы все время приставали к очень хорошим девушкам. А когда ты пристаешь к девушке, подваливает какой-то чувак и начинает что-то тебе говорить, а до тебя не доходит, что это проститутка,
– рассказал писатель и сценарист Богдан Жолдак.

Были проститутки, которых называли "элитными". Они пили дорогой алкоголь, курили исключительно заграничные сигареты и носили на себе продукцию явно не советской легкой промышленности.

Как в Советском союзе идентифицировали работниц секс-индустрии – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины СССР История Вспомнить все
Источник: 24 канал
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