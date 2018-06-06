14:42
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
18°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ СПИСОК 47 ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
Вєсті Кремля
00:07, сьогодні
Вєсті.UA. Лицарі ГПУ. Коштовності Тимошенко
Вєсті.UA
21:59, 5 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Згадати все
ОЛЕГ СЕНЦОВ СПИСОК 47 ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі

Згадати все 335 Читать новость на русском

Ідеальна країна, де немає місця проституції та класовій нерівності. А всі її жителі відкритими очима дивляться у світле майбутнє. Таке суспільство існувало лише в радянських фільмах і на шпальтах пропагандистських газет. Насправді ж торгівля тілом існувала всюди та у всі часи. І СРСР тут – не виняток.

Ідеальну країну, де немає місця проституції та класовій нерівності, а всі її жителі відкритими очима дивляться у світле майбутнє, можна було побачити лише в радянських фільмах і на шпальтах пропагандистських газет. Насправді ж торгівля тілом існувала всюди та у всі часи і СРСР тут – не виняток.

Читайте також: Згадати Все. Студентська сесія

У дореволюційні часи в Києві працювали десятки борделів. Проституція офіційно визнавалась професією, а повії проходили регулярний медогляд і платили податки в державну казну. З приходом до влади совєтів секс-індустрія опиняється поза законом, але нікуди не зникає. Проституція стає підпільною.

Кримінальної статті за заняття проституцією в Союзі не було, але це не означає, що за секс-послуги не карали. Жриць кохання намагалися притягнути до відповідальності за супутніми статтями, до прикладу, тунеядство чи виготовлення порнографічних матеріалів. Однак це виняткові випадки, як правило, органи покривали повій і мали з них непоганий відсоток.

Секс за гроші був доступним не лише солідним дядькам при посадах, підприємливим кавказцям чи заможним іноземцям. Тілесні втіхи можна було дозволити собі й на зарплату інженера. Головне знати, де шукати. Наприклад, Хрещатик був умовно поділений на дві частини.

Я виріс на Хрещатику, тому що я жив поруч на Бессарабці. І ми весь час приставали до дуже хороших дівчат. А коли ти пристаєш до дівчини, підвалює якийсь чувак і починає щось тобі говорити, а до тебе не доходить, що це повія,
– розповів письменник і сценарист Богдан Жолдак.

Були повії, яких називали "елітними". Вони пили дорогий алкоголь, курили виключно закордонні сигарети і носили на собі продукцію явно не радянської легкої промисловості.

Як у Радянському союзі ідентифікували працівниць секс-індустрії – дивіться у програмі. 

Теги: Новини України Згадати все Історія СРСР
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
5 червня, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
1048
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук