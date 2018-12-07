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      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия

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      В бред о счастливом советском обществе верили не все. А вот высказывали свое мнение – единицы. Тех, кого нельзя было запугать, признавали душевнобольными и на годы прятали за стенами специализированных психиатрических учреждений по всему Союзу. Но самая страшная была в Украине.

      За что могли отправить на принудительное лечение к психиатру? Да элементарно – достаточно открыто говорить правду о преступлениях СССР. Еще вариант – не хочешь служить в советской армии? Тоже сумасшедший!

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      А самая популярная версия безумия – украинский национализм. Известного диссидента Анатолия Лупиноса арестовали за чтение поэзии Тараса Шевченко. Он 11 лет промучился в ряде психиатрических больниц Союза. И это был единственный вариант заставить человека молчать.

      лупинос

      Анатолий Лупинос

      Карательная психиатрия была лучшим средством избежать открытого судебного процесса. Где человек может открыто выражать свои убеждения. Когда все же такие суды были, то залы заполняли люди подготовленные,
      – сказал психиатр Борис Херсонский.

      Главной задачей карательной психиатрии было – закрыть рот. Ведь даже в зонах строгого режима наши диссиденты находили способ говорить.

      Признавали невменяемость только, если задержанный даст показания о своих собратьях, к примеру, кто способствовал распространению самиздата в Украине,
      – отметил историк Олег Бажан.

      В 70-х годах благодаря еще одному украинскому диссиденту Леониду Плющу о карательной психиатрии узнал весь мир. Столичного математика признали сумасшедшим за его правозащитную деятельность. Режим наглядно демонстрировал – не выступай, потому что будешь наказан, а также не пересекай границы. Попробовать переселиться за границу с самой прекрасной страны мира – тоже безумие.

      плющ леонід

      Леонид Плющ

      Сколько времени заключенные находились в психиатрических больницах – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Вспомнить все Литература Психология История СССР
      Источник: 24 канал
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