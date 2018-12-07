Згадати Все. Репресивна психіатрія

У маячню про щасливе радянське суспільство вірили не всі. А от висловлювали свою думку – одиниці. Тих, кого не можна було залякати, визнавали психічнохворими і на роки ховали за стінами спеціалізованих психіатричних установ по всьому Союзу. Але найстрашніша була в Україні.

За що могли відправити на примусове лікування до психіатра? Та елементарно – достатньо відкрито говорити правду про злочини СРСР. Ще варіант – не хочеш служити в радянській армії? Теж божевільний!

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А найпопулярніша версія божевілля – український націоналізм. Відомого дисидента Анатолія Лупиноса заарештували за читання поезії Тараса Шевченка. Він 11 років промучився у низці психіатричних лікарень Союзу. І це був єдиний варіант змусити людину мовчати.



Анатолій Лупинос

Каральна психіатрія була кращим засобом уникнути відкритого судового процесу. Де людина може відкрито висловлювати свої впевнення. Коли все ж такі суди були, то зали заповнювали люди підготовлені,

– сказав психіатр Борис Херсонський.

Головним завданням каральної психіатрії – закрити рота. Адже навіть у зонах найстрогішого режиму наші дисиденти знаходили спосіб говорити.

Визнавали неосудність тільки, якщо затриманий дасть свідчення про своїх побратимів, до прикладу, хто сприяв поширенню самвидаву в Україні,

– зазначив історик Олег Бажан.

У 70-х роках завдяки ще одному українському дисиденту Леоніду Плющу про каральну психіатрію дізнався весь світ. Столичного математика визнали божевільним через його правозахисну діяльність. Режим наочно демонстрував – не виступай, бо будеш покараний, а також не перетинай межі. Спробувати переселитися за кордон із найпрекраснішої країни світу – теж божевілля.



Леонід Плющ

Скільки часу ув'язнені перебували у психіатричних лікарнях – дивіться у програмі.