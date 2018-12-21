Вспомнить Все: Вторичная занятость

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      И хорошо одеваться, и вкусно питаться, а также сходить в кино или театр хотелось во все времена. А как это сделать, когда зарплаты не хватало. Опять живи до следующей получки. Кто не хотел такого – придумывал способы дополнительного заработка. Всем так везло?

      Советское государство заботилось о своих гражданах. И квартиры давали бесплатно и путевки на отдых, и цены были дешевые – смахивают непрошеную слезу свидетели совковой ностальгии. Но действительно жилось так красиво?

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      Обычная рядовая зарплата СССР делала из советского человека существо без особых перспектив и шансов добиться чего-то большего в этой жизни.

      Очень хотелось красиво одеваться, иметь много денег, чтобы сходить в кафе или на дискотеку. А что такое в советское время десятка? За червонец можно было посидеть вдвоем в ресторане, заказать салат из трески, оливье, солянку, рыбную нарезку. Ладно еще эту десятку можно найти, а вот четвертак – это огромные деньги,
      – вспомнил музыкальный продюсер Юрий Квеленков.

      Но где взять эту красную купюру, чтобы хорошо провести вечер, когда вся твоя месячная плата – это всего лишь 6-12 таких купюр? Тогда люди начали подрабатывать дома. Например, стоматологи, работая в госклинике и имея доступ к материалам, удерживали подпольные кабинеты и пломбировали зубы, ставили коронки. Тогда этого не делали в стационарных больницах.

      Сейчас таким никого не удивишь. Люди зарабатывают, чем умеют. А еще в начале восьмидесятых за дополнительную работу можно было легко загреметь за решетку. Тех, кого сейчас называют предпринимателями, в те времена считали преступниками. Но откуда брались эти модники в дефицитных джинсах, постоянные клиенты ресторанов и даже меломаны с последним альбомом пинк-флойда на пластинке.

      Дефіцитна платівка The dark side of the Moon
      Дефицитная пластинка The dark side of the Moon

      Одна такая пластинка стоила 50 рублей. Это третья часть месячного заработка. Как же люди могли заработать дополнительные деньги до зарплаты? К предприимчивых граждан отношение в обществе обычно уважительное. Ведь для того, чтобы зарабатывать экстра деньги, приходилось играть с огнем.

      Какой вид дополнительного заработка в СССР давал наибольшую прибыль – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Деньги Вспомнить все СССР История
      Источник: 24 канал
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