Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди

Они не знали, что такое дефицит и никогда не стояли в очередях. Ну, разве по должности. А еще они стремились, если попасть в эту "макитру", то уже никогда не выскакивать из нее. И как по-другому: для тех, кто попадал в этот закрытый клуб советских элит, открывался мир неограниченных возможностей.

Между рядовыми и нерядовыми гражданами была огромная пропасть. Номенклатура – это сливки советского общества, руководящая элита. И именно им доставалось все лучшее.

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"Мы о них читали только в газетах. Мы знали тех людей, но мы с ними не пересекались, потому что это были небожители", – вспомнил писатель Юрий Винничук.

Само слово номенклатура происходит из латыни и дословно переводится как "список, перечень". Но в Союзе существовала своя особая номенклатура.

Не только перечень продукции, каких-то изданий и всего остального, а номенклатура как особая категория людей, находившихся на особых должностях,

– пояснил кандидат исторических наук Игорь Крупина.

Это те должности, которые согласовывались с партийным руководством и давали человеку власть. Кому большую, а кому – меньшую. Критериев отбора на серьезные посты было несколько. Во-первых, наличие вот небольшой книжечки. Без красного билета "зеленого света" на вступление в ряды номенклатуры ждать не стоит.

Моя мама занимала должность на базе такую, что она могла бы легко стать ее директором. Но для того надо вступать в партию. Она была не против вступить в партию, но ее не приняли. Потому что у нее дед был в УПА и сидел, братьев расстреляли чекисты,

– сказал Винничук.

Быть партийным – обязательный, но не главный критерий появления твоей фамилии в номенклатурных списках. Особенно ценилась политическая и даже личная лояльность партийного шефа. Еще один важный штрих к портрету человека номенклатуры – высокая исполнительская дисциплина.

Но даже если ты партийный, послушный и очень дисциплинированный – это еще не гарантия карьерных высот. На каждую должность существовал так называемый резерв – список людей, которые могли заменить того или иного руководителя. И если ты не в этом списке, о кожаном кресле и черной "Волге" можно и не мечтать.

Какие привилегии были у советской политической элиты – смотрите в программе.