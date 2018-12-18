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      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди

      Згадати все 71 Читать новость на русском

      Вони не знали, що таке дефіцит і ніколи не стояли в чергах. Ну, хіба за посадою. А ще вони прагнули, якщо потрапити у цю "макітру", то вже ніколи не вискакувати з неї. І як по-іншому: для тих, хто потрапляв у цей закритий клуб радянських еліт, відкривався світ необмежених можливостей.

      Між пересічними та непересічними громадянами була величезна прірва. Номенклатура – це вершки радянського суспільства, керівна еліта. І саме їм діставалось усе найкраще.

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      "Ми про них читали тільки в газетах. Ми знали тих людей, але ми з ними не перетинались, тому що це були небожителі", – пригадав письменник Юрій Винничук.

      Саме слово номенклатура походить із латині й дослівно перекладається як "список, перелік". Але в Союзі існувала своя особлива номенклатура.

      Не лише перелік продукції, якихось видань і всього іншого, а номенклатура як особлива категорія людей, які перебували на особливих посадах,
      – пояснив кандидат історичних наук Ігор Крупина.

      Це ті посади, що погоджувались із партійним керівництвом і давали людині владу. Комусь – більшу, а комусь – меншу. Критеріїв відбору на серйозні посади було кілька. По-перше, наявність ось невеличкої книжечки. Без червоного квитка "зеленого світла" на вступ до лав номенклатури чекати було не варто.

      Моя мама обіймала посаду на базі таку, що вона могла б легко стати її директором. Але для того треба вступати в партію. Вона була не проти вступити в партію, але її не прийняли. Бо в неї дід був в УПА та сидів, братів розстріляли чекісти,
      – сказав Винничук.

      Бути партійним – обов'язковий, але не головний критерій появи твого прізвища в номенклатурних списках. Особливо цінувалася політична і навіть особиста лояльність до партійного шефа. Ще один важливий штрих до портрета людини номенклатури – висока виконавська дисципліна.

      Але навіть якщо ти партійний, слухняний і дуже дисциплінований – це ще не гарантія кар'єрних висот. На кожну посаду існував так званий резерв – список людей, які могли замінити того чи іншого керівника. І якщо ти не в цьому списку, про шкіряне крісло і чорну "Волгу" можна й не мріяти.

      Які привілеї були у радянської політичної еліти – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Згадати все СРСР Історія
      Джерело: 24 канал
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