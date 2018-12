Згадати Все: Вторинна зайнятість

І гарно одягатися, і смачно харчуватися, і навіть сходити у кіно чи театр хотілося в усі часи. А як це зробити, коли зарплати не вистачало. Знов живи до наступної получки. Хто не хотів такого – вигадував способи додаткового заробітку. Чи всім так щастило?

Радянська держава дбала про своїх громадян. І квартири давали безплатно, і путівки на відпочинок, і ціни були дешеві - змахують непрохану сльозу свідки совкової ностальгії. Та чи справді жилося так красиво?

Звичайна рядова зарплата СРСР робила з радянської людини істоту без особливих перспектив і шансу добитися чогось більшого у цьому житті.

Дуже хотілося гарно одягатися, мати багато грошей аби сходити у кафе або ж на дискотеку. А що таке в радянський час десятка? За червонець можна було посидіти вдвох у ресторані, замовити салат з тріски, олів'є, солянку, рибну нарізку. Ладно ще цю десятку можна знайти, а от четвертак – це величезні гроші,

– згадав музичний продюсер Юрій Квеленков.

Але де взяти цю червону купюру, щоб гарно провести вечір, коли вся твоя місячна платня – це всього лише 6-12 таких купюр? Тоді люди почали підпрацьовувати вдома. Наприклад, стоматологи, працюючи у держклініці й маючи доступ до матеріалів, утримували підпільні кабінети та пломбували зуби, ставили коронки. Тоді цього не робили у стаціонарних лікарнях.

Зараз таким нікого не здивуєш. Люди заробляють, чим вміють. А ще на початку 80-их за додаткову роботу можна було легко загриміти за ґрати. Тих, кого зараз називають підприємцями, у ті часи вважали злочинцями. Але ж звідкись бралися ці модники у дефіцитних джинсах, постійні клієнти ресторанів і навіть меломани з останнім альбомом пінк-флойда на платівці.



Дефіцитна платівка The dark side of the Moon

Одна така платівка коштувала 50 рублів. Це третя частина місячного заробітку. Як же люди могли заробити додаткові гроші до зарплати? До підприємливих громадян ставлення у суспільстві зазвичай шанобливе. Адже для того, щоб заробляти екстра гроші, доводилося гратися з вогнем.

Який вид додаткового заробітку в СРСР давав найбільший прибуток – дивіться у програмі.