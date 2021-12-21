Трагедия произошла 20 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье о преднамеренном убийстве с отметкой "самоубийство".
Обратите внимание Был конфликт в семье: 13-летняя школьница покончила с собой в Николаеве
Трагедия произошла при загадочных обстоятельствах
Подросток покончил с собой при загадочных обстоятельствах. Правоохранители выясняют причины такого поступка 14-летнего парня.
Полицейские выясняют обстоятельства и причины, которые побудили умершего к совершению таких действий,
– заявили в пресс-службе полиции Черновицкой области.
Тело парня нашли повешенным в собственном доме.
Похожий случай в Николаевской области
- 20 декабря в собственном доме нашли мертвую 13-летнюю школьницу. На момент смерти она была сама дома.
- По предварительным данным, причиной трагедии стал конфликт в семье. Однако семью характеризуют как благополучную.
- Правоохранители выяснили, что девушка не являлась участницей "групп смерти" в российской соцсети ВКонтакте.
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