Трагедія трапилася 20 грудня. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з відміткою "самогубство".
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Трагедія трапилася за загадкових обставин
Підліток наклав на себе руки за загадкових обставин. Правоохоронці з'ясовують причини такого вчинку 14-річного хлопця.
Наразі поліцейські з’ясовують обставини і причини, які спонукали померлого до вчинення до таких дій,
– заявили у пресслужбі поліції Чернівецької області.
Тіло хлопця знайшли повішеним у власному помешканні.
Схожий випадок на Миколаївщині
- 20 грудня у власному помешканні знайшли мертвою 13-річну школярку. На момент смерті вона була сама вдома.
- За попередніми даними, причиною трагедії став конфлікт у родині. Однак родину характеризують як благополучну.
- Правоохоронці з'ясували, що дівчина не була учасницею "груп смерті" в російській соцмережі ВКонтакті.
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