Трагедія трапилася 20 грудня. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з відміткою "самогубство".

Зверніть увагу Був конфлікт у сім'ї: 13-річна школярка наклала на себе руки у Миколаєві

Трагедія трапилася за загадкових обставин

Підліток наклав на себе руки за загадкових обставин. Правоохоронці з'ясовують причини такого вчинку 14-річного хлопця.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини і причини, які спонукали померлого до вчинення до таких дій,

– заявили у пресслужбі поліції Чернівецької області.

Тіло хлопця знайшли повішеним у власному помешканні.

Схожий випадок на Миколаївщині

20 грудня у власному помешканні знайшли мертвою 13-річну школярку. На момент смерті вона була сама вдома.

За попередніми даними, причиною трагедії став конфлікт у родині. Однак родину характеризують як благополучну.

Правоохоронці з'ясували, що дівчина не була учасницею "груп смерті" в російській соцмережі ВКонтакті.

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