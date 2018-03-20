Выпуск новостей 20:00: Эксклюзивные бумаги о Савченко. Скандальный губернатор Николаева

Выпуск новостей за 20 марта по состоянию на 20:00 – появились эксклюзивные бумаги, где речь идет о претензии к Надежде Савченко. Знакомые погибшего летчика называют николаевского губернатора Алексея Савченко причастным к самоубийству Волошина.

Также в выпуске: Народным депутатам запретили носить оружие в Верховную Раду. Как будет работать закон об оружии депутатов.