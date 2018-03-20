Выпуск новостей 20:00: Эксклюзивные бумаги о Савченко. Скандальный губернатор Николаева
Выпуск новостей за 20 марта по состоянию на 20:00 – появились эксклюзивные бумаги, где речь идет о претензии к Надежде Савченко. Знакомые погибшего летчика называют николаевского губернатора Алексея Савченко причастным к самоубийству Волошина.
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Источник: 24 Канал
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