Випуск новин за 20:00: Ексклюзивні папери про Савченко. Скандальний губернатор Миколаєва
У випуску новин за 20 березня станом на 20:00 – з'явились ексклюзивні папери, де йдеться про претензії до Надії Савченко. Знайомі загиблого льотчика називають миколаївського губернатора Олексія Савченка причетним до самогубства Волошина.
Також у випуску:
Народним депутатам заборонили носити зброю у Верховну Раду.
Як працюватиме закон про зброю депутатів.
Джерело: 24 Канал
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