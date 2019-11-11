Выпуск новостей за 12:00: Планы депутатов на неделю. Убийство на Житомирщине

В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 12:00 – глава парламента Дмитрий Разумков пообещал депутатам тяжелую пленарную неделю. Самое важное, что рассмотрят – Госбюджет на 2020 год. На Житомирщине убили адвоката, который защищал подозреваемого в организации убийства российского депутата Дениса Вороненкова.

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В Гонконге возобновились массовые акции протеста: полиция применила боевые патроны против одного из митингующих.