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      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР
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      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР

      Випуск новин за 12:00: Плани депутатів на тиждень. Вбивство на Житомирщині

      Випуск новин 53 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 листопада станом на 12:00 – голова парламенту Дмитро Разумков пообіцяв депутатам важкий пленарний тиждень. Найважливіше, що розглянуть – Держбюджет на 2020 рік. На Житомирщині вбили адвоката, який захищав підозрюваного в організації вбивства російського депутата Дениса Вороненкова.

      Також у випуску:

      У Новому Південному Уельсі та Квінсленді на східному узбережжі Австралії не вщухають лісові пожежі. У цих двох штатах оголошено надзвичайний стан.

      В Україні може суттєво скоротитися кількість тих, хто отримує житлові субсидії.

      Російські найманці 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ: четверо військових зазнали мінно-вибухових травм.

      У Гонконгу відновилися масові акції протесту: поліція застосувала бойові патрони проти одного з мітингувальників.

       

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      Теги: Новини України Випуск новин Верховна Рада Вбивство Вороненкова Новини Житомира
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