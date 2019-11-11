Випуск новин за 12:00: Плани депутатів на тиждень. Вбивство на Житомирщині

У випуску новин за 11 листопада станом на 12:00 – голова парламенту Дмитро Разумков пообіцяв депутатам важкий пленарний тиждень. Найважливіше, що розглянуть – Держбюджет на 2020 рік. На Житомирщині вбили адвоката, який захищав підозрюваного в організації вбивства російського депутата Дениса Вороненкова.

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В Україні може суттєво скоротитися кількість тих, хто отримує житлові субсидії.

Російські найманці 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ: четверо військових зазнали мінно-вибухових травм.

У Гонконгу відновилися масові акції протесту: поліція застосувала бойові патрони проти одного з мітингувальників.