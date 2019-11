Выпуск новостей за 16:00: Ссора Зеленского с Тимошенко. Дело Насирова

В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 16:00 – Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко продолжают публично обмениваться "любезностями". Началось все с реакции президента на заявления лидера "Батькивщины" о ее переходе в оппозицию и кадровые предложения. Высший антикоррупционный суд начал рассматривать дело бывшего главного фискала Романа Насирова по существу.

Также в выпуске:

В Хмельницкой области не разминулись легковушка и рейсовый автобус: два человека погибли, десять травмированы.

В больнице Харькова умер командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады – полковник Евгений Коростелев.

Олегу Ляшко выбирают меру пресечения из-за драки со "слугой народа" Андреем Герусом в аэропорту.

Kyiv not Kiev: американское издание The New York Times перешло на правильный перевод названия украинской столицы.