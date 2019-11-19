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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
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      Выпуск новостей за 16:00: Ссора Зеленского с Тимошенко. Дело Насирова

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 16:00 – Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко продолжают публично обмениваться "любезностями". Началось все с реакции президента на заявления лидера "Батькивщины" о ее переходе в оппозицию и кадровые предложения. Высший антикоррупционный суд начал рассматривать дело бывшего главного фискала Романа Насирова по существу.

      Также в выпуске:

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      Олегу Ляшко выбирают меру пресечения из-за драки со "слугой народа" Андреем Герусом в аэропорту.

      Kyiv not Kiev: американское издание The New York Times перешло на правильный перевод названия украинской столицы.

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      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Антикоррупционный суд Роман Насиров Выпуск новостей
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