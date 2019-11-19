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      Випуск новин за 16:00: Сварка Зеленського з Тимошенко. Справа Насірова

      Випуск новин 62 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 листопада станом на 16:00 – Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко продовжують публічно обмінюватися "люб'язностями". Почалося все з реакції президента на заяви лідерки "Батьківщини" про її перехід в опозицію та кадрові пропозиції. Вищий антикорупційний суд почав розглядати справу колишнього головного фіскала Романа Насірова по суті.

      Також у випуску: 

      На Хмельниччині не розминулися легковик і рейсовий автобус: двоє осіб загинули, десятеро травмовані.

      У лікарні Харкова помер командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади – полковник Євген Коростельов.

      Олегові Ляшку обирають запобіжний захід через сутичку зі "слугою народу" Андрієм Герусом в аеропорту.

      Kyiv not Kiev: американське видання The New York Times перейшло на правильний переклад назви української столиці.

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Випуск новин Роман Насіров Антикорупційний суд
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