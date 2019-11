Випуск новин за 16:00: Сварка Зеленського з Тимошенко. Справа Насірова

У випуску новин за 19 листопада станом на 16:00 – Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко продовжують публічно обмінюватися "люб'язностями". Почалося все з реакції президента на заяви лідерки "Батьківщини" про її перехід в опозицію та кадрові пропозиції. Вищий антикорупційний суд почав розглядати справу колишнього головного фіскала Романа Насірова по суті.

Також у випуску:

На Хмельниччині не розминулися легковик і рейсовий автобус: двоє осіб загинули, десятеро травмовані.

У лікарні Харкова помер командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади – полковник Євген Коростельов.

Олегові Ляшку обирають запобіжний захід через сутичку зі "слугою народу" Андрієм Герусом в аеропорту.

Kyiv not Kiev: американське видання The New York Times перейшло на правильний переклад назви української столиці.